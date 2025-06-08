Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Толима - Америка Кали 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ТолимаАмерика Кали, Четвертьфинал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо. Судить этот матч будет Alejandro Moncada Sanchez.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Мануэль Мурилло Торо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Толима
Alex Castro 16'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Америка Кали
Duvan Vergara 73'
Смотреть онлайн
Alex Castro icon
16'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
Duvan Vergara icon
73'
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,3
Текстовая трансляция
16'
Alex Castro - 1-ый Гол
21'
Угловой
Америка Кали - Угловой
26'
Угловой
Америка Кали - Угловой
33'
Угловой
Америка Кали - Угловой
33'
Угловой
Америка Кали - Угловой
42'
Угловой
Толима - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
54'
Угловой
Америка Кали - Угловой
55'
Угловой
Толима - Угловой
59'
Угловой
Америка Кали - Угловой
62'
Угловой
Толима - Угловой
73'
Duvan Vergara - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,3

Превью матча Толима — Америка Кали

Толима Толима
23
Колумбия
Alex Castro
2
Колумбия
Anderson Angulo
17
Колумбия
Marlon Torres
18
Колумбия
Kevin Perez
80
Колумбия
Brayan Rovira
20
Колумбия
Junior Hernandez
1
Колумбия
William Cuesta
15
Колумбия
Juan Pablo Nieto
11
Аргентина
Gonzalo Lencina
25
Колумбия
Andres Arroyo
26
Колумбия
Yhormar Hurtado
Тренер
Испания
Исмаэль Рескальво
Америка Кали Америка Кали
21
Колумбия
Sebastian Navarro Otalora
14
Колумбия
Marcos Mina
17
Колумбия
Jan Lucumi
32
Аргентина
Franco Leys
15
Колумбия
Rafael Carrascal
11
Колумбия
Duvan Vergara
24
Колумбия
Jean Carlos Pestana
12
Колумбия
Jorge Ivan Soto Botero
26
Колумбия
Esneyder Mena
16
Колумбия
Felipe Gomez
23
Brayan Medina
Тренер
Уругвай
Хорхе Да Силва

История последних встреч

Толима
Толима
Америка Кали
Толима
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Америка Кали
Америка Кали
0:1
Толима
Толима
Обзор
13.06.2025
Америка Кали
Америка Кали
1:3
Толима
Толима
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Толима Толима
42%
Америка Кали Америка Кали
58%
Атаки
68
101
Угловые
3
6
Фолы
12
12
Удары (всего)
8
9
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
2
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alejandro Moncada Sanchez (Колумбия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.8 за матч) и 6 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 67% (4 из 6 матчей) Alejandro Moncada Sanchez назначал пенальти

Игры Четвертьфинал
28.11.2025
Америка Кали
2:1
Меделлин
Завершен
27.11.2025
Атлетико Насьональ
1:1
Атлетико
Завершен
27.11.2025
Букараманга
1:2
Форталеза Сипакира
Завершен
26.11.2025
Санта Фе
1:2
Толима
Завершен
25.09.2025
Пасто
0:2
Америка Кали
Завершен
