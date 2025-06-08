Смотреть онлайн Толима - Америка Кали 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Толима — Америка Кали, Четвертьфинал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо. Судить этот матч будет Alejandro Moncada Sanchez.
Превью матча Толима — Америка Кали
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alejandro Moncada Sanchez (Колумбия).
За последние 6 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.8 за матч) и 6 красных (в среднем 1 за матч)
В 67% (4 из 6 матчей) Alejandro Moncada Sanchez назначал пенальти