01.06.2025
Смотреть онлайн Депортива Венадос II - Artesanos Metepec FC II 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Депортива Венадос II — Artesanos Metepec FC II . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Депортива Венадос II
33'
58'
84'
Завершен
3 : 0
01 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,3
Текстовая трансляция
33'
Депортива Венадос II - Угловой
33'
Депортива Венадос II - 1-ый Гол
39'
Artesanos Metepec FC II - Угловой
45'
Депортива Венадос II - Угловой
45+2'
Artesanos Metepec FC II - Угловой
58'
Депортива Венадос II - 2-ой Гол
62'
Депортива Венадос II - Угловой
66'
Депортива Венадос II - Угловой
79'
Депортива Венадос II - Угловой
82'
Artesanos Metepec FC II - Угловой
84'
Депортива Венадос II - 3-ий Гол
90+3'
Artesanos Metepec FC II - Угловой
Превью матча Депортива Венадос II — Artesanos Metepec FC II
Статистика матча
Атаки
52
56
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу