23.07.2025

Смотреть онлайн Серро-Ларго - Ценрал Кордоба 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Серро-ЛаргоЦенрал Кордоба, 636 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo. Судить этот матч будет Anderson Daronco.

МСК, 636 тур, Стадион: Estadio Campeon del Siglo
Южноамериканский кубок по футболу
Серро-Ларго
Завершен
0 : 3
23 июля 2025
Ценрал Кордоба
Matias Mijail Perello 14'
Leonardo Heredia 58'
Diego Barrera 90'
Смотреть онлайн
Matias Mijail Perello icon
14'
Счет после первого тайма 0:1
Leonardo Heredia icon
58'
Diego Barrera icon
90'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
14'
Matias Mijail Perello - 1-ый Гол забит с передачи Matias Godoy
19'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
25'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
42'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
50'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
52'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
58'
Leonardo Heredia - 2-ой Гол забит с передачи Matias Mijail Perello
83'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
90'
Diego Barrera - 3-ий Гол забит с передачи Leonardo Heredia
90+3'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Серро-Ларго — Ценрал Кордоба

Серро-Ларго Серро-Ларго
24
Аргентина
Gino Santilli
14
Уругвай
Lucas Leonel Correa Sebben
5
Аргентина
Alan Di Pippa
32
Уругвай
Martin Gianoli
6
Уругвай
Facundo Bonifazi
15
Уругвай
Sebastian Assis
22
Аргентина
Николас Берточчи
20
Уругвай
Mario Garcia
8
Испания
Matias Mir Garcia
10
Уругвай
Leandro Otormin
11
Уругвай
Maximiliano Anasco
Тренер
Уругвай
Даниело Нунез
Ценрал Кордоба Ценрал Кордоба
1
Аргентина
Алан Агуерре
33
Аргентина
Santiago Moyano
32
Аргентина
Ignacio Galvan
2
Аргентина
Lucas Nicolas Abascia
24
Аргентина
Brian Cufre
27
Аргентина
Fernando Juarez
25
Парагвай
Jose Ignacio Florentin Bobadilla
11
Аргентина
Matias Mijail Perello
19
Аргентина
Matias Godoy
77
Lucas Agustin Besozzi
12
Аргентина
Leonardo Heredia
Тренер
Аргентина
Омар Де Фелипе

Статистика матча

Владение мячом
Серро-Ларго Серро-Ларго
39%
Ценрал Кордоба Ценрал Кордоба
61%
Атаки
95
133
Угловые
4
4
Фолы
8
12
Удары (всего)
1
13
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
0
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Anderson Daronco (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 103 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 27% (6 из 22 матчей) Anderson Daronco назначал пенальти

