Смотреть онлайн Серро-Ларго - Ценрал Кордоба 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Серро-Ларго — Ценрал Кордоба, 636 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo. Судить этот матч будет Anderson Daronco.
Превью матча Серро-Ларго — Ценрал Кордоба
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Anderson Daronco (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 103 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 27% (6 из 22 матчей) Anderson Daronco назначал пенальти