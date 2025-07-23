Смотреть онлайн Серро-Ларго - Ценрал Кордоба 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Серро-Ларго — Ценрал Кордоба, 636 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo. Судить этот матч будет Anderson Daronco.