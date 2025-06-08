08.06.2025
Смотреть онлайн Жагуарес - Реал Картахена 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Жагуарес — Реал Картахена, 1/8 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jaraguay.
МСК, 1/8 финала, Стадион: Estadio Jaraguay
Колумбия - Примера Б
Жагуарес
Завершен
2 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
17'
Жагуарес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Жагуарес - 1-ый Гол
66'
Жагуарес - 2-ой Гол
90+3'
Реал Картахена - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Жагуарес — Реал Картахена
Статистика матча
Атаки
120
119
Угловые
1
0
Фолы
10
8
Удары (всего)
9
8
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
5
