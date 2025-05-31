Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Дэниел Муравски — Wiktor Klag . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени .

Превью матча Дэниел Муравски — Wiktor Klag

Команда Дэниел Муравски в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда Wiktor Klag, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Дэниел Муравски, в том матче победу одержали хозяева.