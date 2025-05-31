31.05.2025
Смотреть онлайн Franciszek Jastrzebowski - Lukasz Latala 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Franciszek Jastrzebowski — Lukasz Latala . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
ТТ Cup
Завершен
1 : 3
31 мая 2025
Превью матча Franciszek Jastrzebowski — Lukasz Latala
История последних встреч
Franciszek Jastrzebowski
Lukasz Latala
2 побед
3 побед
40%
60%
04.06.2025
Lukasz Latala
3:1
Franciszek Jastrzebowski
04.06.2025
Franciszek Jastrzebowski
3:2
Lukasz Latala
03.06.2025
Lukasz Latala
3:0
Franciszek Jastrzebowski
03.06.2025
Lukasz Latala
3:2
Franciszek Jastrzebowski
31.05.2025
Lukasz Latala
2:3
Franciszek Jastrzebowski
Комментарии к матчу