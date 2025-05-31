Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Wiekiera Arkadiusz — Pawel Domagala . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Wiekiera Arkadiusz — Pawel Domagala

Команда Wiekiera Arkadiusz в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Pawel Domagala, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Wiekiera Arkadiusz, в том матче победу одержали хозяева.