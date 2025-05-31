Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Wiekiera Arkadiusz - Pawel Domagala 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Wiekiera ArkadiuszPawel Domagala . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Wiekiera Arkadiusz
Завершен
2 : 3
31 мая 2025
Pawel Domagala
Смотреть онлайн
Превью матча Wiekiera Arkadiusz — Pawel Domagala

Команда Wiekiera Arkadiusz в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Pawel Domagala, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Wiekiera Arkadiusz, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Pawel Domagala
Wiekiera Arkadiusz
1 победа
3 побед
25%
75%
11.11.2025
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
3:1
Pawel Domagala
Pawel Domagala
Обзор
10.11.2025
Pawel Domagala
Pawel Domagala
3:0
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
23.10.2025
Pawel Domagala
Pawel Domagala
3:0
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
29.05.2025
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
1:3
Pawel Domagala
Pawel Domagala
Обзор
