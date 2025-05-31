Смотреть онлайн Michal Dabek - Arkadiusz Kiejda 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Michal Dabek — Arkadiusz Kiejda . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .
Превью матча Michal Dabek — Arkadiusz Kiejda
Команда Michal Dabek в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Arkadiusz Kiejda, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Michal Dabek, в том матче победу одержали хозяева.