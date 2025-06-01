Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Yevhenii Kryvorotko — Андрий Ковирков . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Yevhenii Kryvorotko — Андрий Ковирков

Команда Yevhenii Kryvorotko в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Yevhenii Kryvorotko, в том матче победу одержали хозяева.