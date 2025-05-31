Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Давид Котвица — Дэниел Муравски . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени .

Превью матча Давид Котвица — Дэниел Муравски

Команда Давид Котвица в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Дэниел Муравски, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Давид Котвица, в том матче победу одержали гостьи.