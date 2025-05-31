Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Adrian Panczyk — Роберт Шимик . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Adrian Panczyk — Роберт Шимик

Команда Adrian Panczyk в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Роберт Шимик, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Adrian Panczyk, в том матче победу одержали гостьи.