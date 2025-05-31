Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Roman Wiza — Дамьян Фира . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Roman Wiza — Дамьян Фира

Команда Roman Wiza в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Дамьян Фира, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Roman Wiza, в том матче победу одержали гостьи.