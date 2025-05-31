Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Томаш Проса — Ondrej Novak . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Томаш Проса — Ondrej Novak

Команда Томаш Проса в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Ondrej Novak, в том матче победу одержали гостьи.