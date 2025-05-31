Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Sebastian Baran — Krzysztof Niemiec . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

Превью матча Sebastian Baran — Krzysztof Niemiec

Команда Sebastian Baran в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Krzysztof Niemiec, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Sebastian Baran, в том матче победу одержали гостьи.