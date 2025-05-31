Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Andrzej Krezel — Rafal Ucinski . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Andrzej Krezel — Rafal Ucinski

Команда Andrzej Krezel в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Rafal Ucinski, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Rafal Ucinski, в том матче победу одержали гостьи.