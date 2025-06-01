Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Sebastian Baran — Grzegorz Poliniewicz . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Sebastian Baran — Grzegorz Poliniewicz

Команда Sebastian Baran в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Grzegorz Poliniewicz, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Sebastian Baran, в том матче победу одержали гостьи.