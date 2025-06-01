Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Елиаш — Sebastian Baran . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Превью матча Адриан Елиаш — Sebastian Baran

Команда Адриан Елиаш в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Sebastian Baran, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Sebastian Baran, в том матче победу одержали хозяева.