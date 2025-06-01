Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Симон Радло — Sebastian Baran . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Симон Радло — Sebastian Baran

Команда Симон Радло в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Sebastian Baran, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 30 ноября 2025 на поле команды Sebastian Baran, в том матче победу одержали гостьи.