Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Владислав Хампейс — Jiri Vojtech . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Владислав Хампейс — Jiri Vojtech

Команда Владислав Хампейс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Владислав Хампейс, в том матче победу одержали хозяева.