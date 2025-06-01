01.06.2025
Смотреть онлайн КА Индепендьенте Сигуатепеке - Атлетико Чолома 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: КА Индепендьенте Сигуатепеке — Атлетико Чолома, 394 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК, 394 тур
Honduras Liga de Ascenso
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Атлетико Чолома
65'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
CD Choloma
65'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
2'
КА Индепендьенте Сигуатепеке - Угловой
11'
CD Choloma - Угловой
23'
КА Индепендьенте Сигуатепеке - Угловой
35'
КА Индепендьенте Сигуатепеке - Угловой
35'
КА Индепендьенте Сигуатепеке - Угловой
41'
КА Индепендьенте Сигуатепеке - Угловой
46'
КА Индепендьенте Сигуатепеке - 1-ый Гол
49'
CD Choloma - Угловой
50'
CD Choloma - Угловой
57'
CD Choloma - Угловой
61'
CD Choloma - Угловой
65'
CD Choloma - 2-ой Гол
77'
CD Choloma - Угловой
80'
КА Индепендьенте Сигуатепеке - Угловой
83'
CD Choloma - Угловой
86'
КА Индепендьенте Сигуатепеке - Угловой
87'
КА Индепендьенте Сигуатепеке - Угловой
90+4'
CD Choloma - Угловой
Превью матча КА Индепендьенте Сигуатепеке — Атлетико Чолома
История последних встреч
КА Индепендьенте Сигуатепеке
Атлетико Чолома
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.06.2025
Атлетико Чолома
2:1
КА Индепендьенте Сигуатепеке
Статистика матча
Атаки
86
89
Угловые
8
8
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
3
3
