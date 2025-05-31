Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Виктор Вейвода — Томас Огроцкий . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Виктор Вейвода — Томас Огроцкий

Команда Виктор Вейвода в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Томас Огроцкий, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Томас Огроцкий, в том матче победу одержали гостьи.