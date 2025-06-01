01.06.2025
Смотреть онлайн Аурора Гватемала - Депортиво Сакачиспас 01.06.2025. Прямая трансляция
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Аурора Гватемала — Депортиво Сакачиспас . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Аурора Гватемала
13'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
4'
Aurora - Угловой
5'
Aurora - Угловой
11'
Депортиво Сакачиспас - Угловой
13'
Aurora - 1-ый Гол
24'
Депортиво Сакачиспас - Угловой
32'
Aurora - Угловой
32'
Aurora - Угловой
35'
Aurora - Угловой
36'
Депортиво Сакачиспас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
54'
Депортиво Сакачиспас - Угловой
57'
Aurora - Угловой
64'
Депортиво Сакачиспас - Угловой
67'
Aurora - Угловой
72'
Aurora - Угловой
81'
Aurora - Угловой
84'
Депортиво Сакачиспас - Угловой
90+4'
Aurora - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
57%
Атаки
88
73
Угловые
10
6
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
2
1
