01.06.2025

Смотреть онлайн Сальвадор - Гватемала 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународный матч: СальвадорГватемала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Международный матч
Сальвадор
89'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Гватемала
41'
Смотреть онлайн
Гватемала icon
41'
Счет после первого тайма 0:1
Сальвадор icon
89'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Гватемала - Угловой
7'
Угловой
Гватемала - Угловой
25'
Угловой
Гватемала - Угловой
41'
Гватемала - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
78'
Угловой
Сальвадор - Угловой
82'
Угловой
Сальвадор - Угловой
89'
Сальвадор - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Сальвадор — Гватемала

Сальвадор Сальвадор
4
Сальвадор
Adan Alberto Climaco Calderon
12
Сальвадор
Herberth Marcelo Diaz Rivas
20
Сальвадор
Mauricio Josue Cerritos Saravia
15
Сальвадор
Jefferson Valladares
10
Сальвадор
Rafael Tejada
2
Сальвадор
Julio Sibrian
9
Колумбия
Brayan Gil
1
Сальвадор
Mario Antonio Martinez Gonzalez
17
Сальвадор
Jairo Henriquez
8
Сальвадор
Brayan Balmore Landaverde
3
Сальвадор
Ronald Rodriguez Gomez
Гватемала Гватемала
12
Гватемала
Alessandro Navarro
7
США
Аарон Эррера
4
Гватемала
Jose Pinto Samayoa
3
Гватемала
Николас Самайоа
16
Гватемала
Jose Morales
13
Гватемала
Stheven Robles
5
Гватемала
Jose Rosales
11
Гватемала
Rudy Munoz
20
Гватемала
Olger Armando Escobar Real
9
США
Рубио Рубин
18
Гватемала
Oscar Santis

История последних встреч

Сальвадор
Сальвадор
Гватемала
Сальвадор
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
15.10.2025
Сальвадор
Сальвадор
0:1
Гватемала
Гватемала
Обзор
05.09.2025
Гватемала
Гватемала
0:1
Сальвадор
Сальвадор
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сальвадор Сальвадор
50%
Гватемала Гватемала
50%
Атаки
116
85
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу
