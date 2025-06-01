01.06.2025
Смотреть онлайн Сальвадор - Гватемала 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международный матч: Сальвадор — Гватемала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
6'
Гватемала - Угловой
7'
Гватемала - Угловой
25'
Гватемала - Угловой
41'
Гватемала - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
78'
Сальвадор - Угловой
82'
Сальвадор - Угловой
89'
Сальвадор - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
