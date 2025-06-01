01.06.2025
Смотреть онлайн DS Edusoccer - Ponce FC 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: DS Edusoccer — Ponce FC . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Puerto Rico League
DS Edusoccer
68'
89'
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
Ponce FC
50'
Счет после первого тайма 0:0
Ponce FC
50'
DS Edusoccer
68'
DS Edusoccer
89'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
13'
Ponce FC - Угловой
20'
Ponce FC - Угловой
31'
Ponce FC - Угловой
50'
Ponce FC - 1-ый Гол
54'
DS Edusoccer - Угловой
65'
DS Edusoccer - Угловой
68'
DS Edusoccer - 2-ой Гол
84'
DS Edusoccer - Угловой
84'
DS Edusoccer - Угловой
89'
DS Edusoccer - 3-ий Гол
Превью матча DS Edusoccer — Ponce FC
Статистика матча
Атаки
57
92
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу