01.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Академия Кинтана — Криоллос де Кагуаса . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Puerto Rico League
Академия Кинтана
45+1'
73'
75'
Завершен
3 : 0
01 июня 2025
Академия Кинтана
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Академия Кинтана
73'
Академия Кинтана
75'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
16'
Caguas Sporting - Угловой
22'
Академия Кинтана - Угловой
36'
Академия Кинтана - Угловой
42'
Академия Кинтана - Угловой
43'
Академия Кинтана - Угловой
45+1'
Академия Кинтана - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
55'
Caguas Sporting - Угловой
56'
Caguas Sporting - Угловой
73'
Академия Кинтана - 2-ой Гол
75'
Академия Кинтана - 3-ий Гол
80'
Академия Кинтана - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Академия Кинтана — Криоллос де Кагуаса
История последних встреч
Академия Кинтана
Криоллос де Кагуаса
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.10.2025
Криоллос де Кагуаса
2:3
Академия Кинтана
Статистика матча
Атаки
127
71
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
10
2
