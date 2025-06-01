Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Академия Кинтана - Криоллос де Кагуаса 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Академия КинтанаКриоллос де Кагуаса . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Puerto Rico League
Академия Кинтана
45+1'
73'
75'
Завершен
3 : 0
01 июня 2025
Криоллос де Кагуаса
Академия Кинтана icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Академия Кинтана icon
73'
Академия Кинтана icon
75'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
22'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
36'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
42'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
43'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
45+1'
Академия Кинтана - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
56'
Угловой
Caguas Sporting - Угловой
73'
Академия Кинтана - 2-ой Гол
75'
Академия Кинтана - 3-ий Гол
80'
Угловой
Академия Кинтана - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Академия Кинтана — Криоллос де Кагуаса

История последних встреч

Академия Кинтана
Академия Кинтана
Криоллос де Кагуаса
Академия Кинтана
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.10.2025
Криоллос де Кагуаса
Криоллос де Кагуаса
2:3
Академия Кинтана
Академия Кинтана
Обзор

Статистика матча

Атаки
127
71
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
10
2
Комментарии к матчу
