01.06.2025
Смотреть онлайн PR San Juan - Метрополитан 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: PR San Juan — Метрополитан . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Puerto Rico League
Завершен
0 : 3
01 июня 2025
Метрополитан
54'
79'
84'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Метрополитан
54'
Метрополитан
79'
Метрополитан
84'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Текстовая трансляция
3'
Метрополитан - Угловой
4'
Метрополитан - Угловой
9'
Метрополитан - Угловой
15'
PR San Juan - Угловой
24'
Метрополитан - Угловой
38'
PR San Juan - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
47'
Метрополитан - Угловой
48'
Метрополитан - Угловой
54'
Метрополитан - 1-ый Гол
60'
Метрополитан - Угловой
61'
PR San Juan - Угловой
63'
PR San Juan - Угловой
68'
Метрополитан - Угловой
70'
PR San Juan - Угловой
79'
Метрополитан - 2-ой Гол
84'
Метрополитан - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Превью матча PR San Juan — Метрополитан
Статистика матча
Атаки
75
125
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
1
12
Комментарии к матчу