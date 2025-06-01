Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Маягуэс - Puerto Rico Surf SC 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: МаягуэсPuerto Rico Surf SC . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Puerto Rico League
Маягуэс
68'
87'
Завершен
2 : 8
01 июня 2025
Puerto Rico Surf SC
5'
11'
16'
27'
34'
49'
66'
77'
Puerto Rico Surf SC icon
5'
Puerto Rico Surf SC icon
11'
Puerto Rico Surf SC icon
16'
Puerto Rico Surf SC icon
27'
Puerto Rico Surf SC icon
34'
Счет после первого тайма 0:5 : 5,1
Puerto Rico Surf SC icon
49'
Puerto Rico Surf SC icon
66'
FC Маягуэс icon
68'
Puerto Rico Surf SC icon
77'
FC Маягуэс icon
87'
Матч закончился со счётом 2:8 : 5,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
FC Маягуэс - Угловой
5'
Puerto Rico Surf SC - 1-ый Гол
10'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
11'
Puerto Rico Surf SC - 2-ой Гол
16'
Puerto Rico Surf SC - 3-ий Гол
23'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
27'
Puerto Rico Surf SC - 4-ый Гол
34'
Puerto Rico Surf SC - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 0:5 : 5,1
48'
Угловой
FC Маягуэс - Угловой
49'
Puerto Rico Surf SC - 6-ый Гол
66'
Puerto Rico Surf SC - 7-ый Гол
68'
FC Маягуэс - 8-ый Гол
71'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
73'
Угловой
Puerto Rico Surf SC - Угловой
77'
Puerto Rico Surf SC - 9-ый Гол
87'
FC Маягуэс - 10-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:8 : 5,1

Превью матча Маягуэс — Puerto Rico Surf SC

История последних встреч

Маягуэс
Маягуэс
Puerto Rico Surf SC
Маягуэс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.11.2025
Puerto Rico Surf SC
Puerto Rico Surf SC
12:1
Маягуэс
Маягуэс
Обзор

Статистика матча

Атаки
59
87
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
11
Удары в створ ворот
5
13
Комментарии к матчу
