01.06.2025
Смотреть онлайн Маягуэс - Puerto Rico Surf SC 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Puerto Rico League: Маягуэс — Puerto Rico Surf SC . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Puerto Rico League
Маягуэс
68'
87'
Завершен
2 : 8
01 июня 2025
Puerto Rico Surf SC
5'
11'
16'
27'
34'
49'
66'
77'
Счет после первого тайма 0:5 : 5,1
FC Маягуэс
68'
FC Маягуэс
87'
Матч закончился со счётом 2:8 : 5,1
Текстовая трансляция
3'
FC Маягуэс - Угловой
5'
Puerto Rico Surf SC - 1-ый Гол
10'
Puerto Rico Surf SC - Угловой
11'
Puerto Rico Surf SC - 2-ой Гол
16'
Puerto Rico Surf SC - 3-ий Гол
23'
Puerto Rico Surf SC - Угловой
27'
Puerto Rico Surf SC - 4-ый Гол
34'
Puerto Rico Surf SC - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 0:5 : 5,1
48'
FC Маягуэс - Угловой
49'
Puerto Rico Surf SC - 6-ый Гол
66'
Puerto Rico Surf SC - 7-ый Гол
68'
FC Маягуэс - 8-ый Гол
71'
Puerto Rico Surf SC - Угловой
73'
Puerto Rico Surf SC - Угловой
77'
Puerto Rico Surf SC - 9-ый Гол
87'
FC Маягуэс - 10-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:8 : 5,1
Превью матча Маягуэс — Puerto Rico Surf SC
История последних встреч
Маягуэс
Puerto Rico Surf SC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.11.2025
Puerto Rico Surf SC
12:1
Маягуэс
Статистика матча
Атаки
59
87
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
11
Удары в створ ворот
5
13
Комментарии к матчу