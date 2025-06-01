01.06.2025
Смотреть онлайн Чимбаронго - АК Колина 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Чимбаронго — АК Колина . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Завершен
0 : 5
01 июня 2025
АК Колина
11'
28'
32'
89'
90+4'
Deportes Colina
11'
Deportes Colina
28'
Deportes Colina
32'
Счет после первого тайма 0:3
Deportes Colina
89'
Deportes Colina
90+4'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
6'
Deportes Colina - Угловой
11'
Deportes Colina - 1-ый Гол
16'
Чимбаронго - Угловой
18'
Deportes Colina - Угловой
20'
Deportes Colina - Угловой
21'
Чимбаронго - Угловой
28'
Deportes Colina - 2-ой Гол
32'
Deportes Colina - 3-ий Гол
39'
Deportes Colina - Угловой
42'
Чимбаронго - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
64'
Чимбаронго - Угловой
73'
Чимбаронго - Угловой
89'
Deportes Colina - 4-ый Гол
90+4'
Deportes Colina - Угловой
90+4'
Deportes Colina - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5
Превью матча Чимбаронго — АК Колина
История последних встреч
Чимбаронго
АК Колина
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.09.2025
АК Колина
3:0
Чимбаронго
Статистика матча
Владение мячом
42%
58%
Атаки
83
88
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
4
10
Комментарии к матчу