01.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Кинтеро Унидо — Лота Швагер . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Завершен
0 : 0
01 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
15'
Кинтеро Унидо - Угловой
18'
Кинтеро Унидо - Угловой
43'
Лота Швагер - Угловой
44'
Лота Швагер - Угловой
45+1'
Кинтеро Унидо - Угловой
53'
Кинтеро Унидо - Угловой
85'
Лота Швагер - Угловой
90+7'
Кинтеро Унидо - Угловой
Превью матча Кинтеро Унидо — Лота Швагер
История последних встреч
Кинтеро Унидо
Лота Швагер
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.09.2025
Лота Швагер
1:0
Кинтеро Унидо
Статистика матча
Атаки
99
68
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
4
6
