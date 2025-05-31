31.05.2025
Смотреть онлайн Puente Alto - CD Imperial Unido 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Puente Alto — CD Imperial Unido . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Puente Alto
36'
Завершен
1 : 4
31 мая 2025
CD Imperial Unido
31'
61'
63'
89'
Puente Alto
36'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
2'
CD Imperial Unido - Угловой
4'
CD Imperial Unido - Угловой
9'
CD Imperial Unido - Угловой
20'
Puente Alto - Угловой
31'
CD Imperial Unido - 1-ый Гол
34'
CD Imperial Unido - Угловой
35'
Puente Alto - Угловой
36'
Puente Alto - 2-ой Гол
53'
Puente Alto - Угловой
53'
Puente Alto - Угловой
61'
CD Imperial Unido - 3-ий Гол
63'
CD Imperial Unido - 4-ый Гол
64'
Puente Alto - Угловой
68'
Puente Alto - Угловой
76'
CD Imperial Unido - Угловой
76'
CD Imperial Unido - Угловой
76'
CD Imperial Unido - Угловой
84'
Puente Alto - Угловой
89'
CD Imperial Unido - 5-ый Гол
Превью матча Puente Alto — CD Imperial Unido
Статистика матча
Атаки
102
109
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу