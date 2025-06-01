Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Yevhenii Kryvorotko — Олег Гавришко . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Yevhenii Kryvorotko — Олег Гавришко

Команда Yevhenii Kryvorotko в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Олег Гавришко, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Yevhenii Kryvorotko, в том матче победу одержали хозяева.