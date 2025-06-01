Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Артем Чепурный — Александр Духовенко . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .

Превью матча Артем Чепурный — Александр Духовенко

Команда Артем Чепурный в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Александр Духовенко, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Александр Духовенко, в том матче победу одержали хозяева.