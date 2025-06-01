01.06.2025
Смотреть онлайн Оушен-Сити Нористерс - Delaware FC 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Оушен-Сити Нористерс — Delaware FC, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Carey Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Carey Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Оушен-Сити Нористерс
50'
87'
Завершен
2 : 0
01 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,1
Текстовая трансляция
8'
Ocean City Nor'easters - Угловой
10'
Ocean City Nor'easters - Угловой
11'
Ocean City Nor'easters - Угловой
13'
Ocean City Nor'easters - Угловой
14'
Ocean City Nor'easters - Угловой
27'
Ocean City Nor'easters - Угловой
33'
Ocean City Nor'easters - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
50'
Ocean City Nor'easters - 1-ый Гол
58'
Delaware FC - Незабитый пенальти
72'
Ocean City Nor'easters - Угловой
81'
Delaware FC - Угловой
85'
Delaware FC - Угловой
85'
Delaware FC - Угловой
87'
Ocean City Nor'easters - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,1
Превью матча Оушен-Сити Нористерс — Delaware FC
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
145
119
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
7
2
