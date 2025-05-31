Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Santa Fe FC Women - Chorillo FC Women 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: Santa Fe FC WomenChorillo FC Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
Santa Fe FC Women
Завершен
0 : 3
31 мая 2025
Chorillo FC Women
14'
70'
88'
Смотреть онлайн
Chorrillo Women icon
14'
Счет после первого тайма 0:1
Chorrillo Women icon
70'
Chorrillo Women icon
88'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
14'
Chorrillo Women - 1-ый Гол
19'
Угловой
Chorrillo Women - Угловой
31'
Угловой
Chorrillo Women - Угловой
39'
Угловой
Santa Fe FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
70'
Chorrillo Women - 2-ой Гол
88'
Chorrillo Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Santa Fe FC Women — Chorillo FC Women

Статистика матча

Владение мячом
Santa Fe FC Women Santa Fe FC Women
46%
Chorillo FC Women Chorillo FC Women
54%
Атаки
91,91,0
84,84,0
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
0
4,4,0
Удары в створ ворот
4,4,0
7,7,0
Комментарии к матчу
