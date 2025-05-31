Santa Fe FC Women

31.05.2025
Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
Завершен
0 : 3
31 мая 2025
Chorillo FC Women
14'
70'
88'
Chorrillo Women
14'
Счет после первого тайма 0:1
Chorrillo Women
70'
Chorrillo Women
88'
Матч закончился со счётом 0:3
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
91,91,0
84,84,0
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
0
4,4,0
Удары в створ ворот
4,4,0
7,7,0
