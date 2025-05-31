31.05.2025
Смотреть онлайн Парагвай - Эквадор 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Парагвай — Эквадор . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0
Текстовая трансляция
6'
Парагвай - Угловой
10'
Эквадор - Угловой
10'
Эквадор - Угловой
12'
Парагвай - Угловой
23'
Парагвай - Угловой
31'
Эквадор - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
58'
Парагвай - Угловой
62'
Парагвай - Угловой
77'
Парагвай - Угловой
82'
Эквадор - Угловой
84'
Эквадор - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0
Превью матча Парагвай — Эквадор
Статистика матча
Атаки
118
65
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
10
0
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу