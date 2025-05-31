31.05.2025
Смотреть онлайн Саут Ист - DS FC 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминика — Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: Саут Ист — DS FC . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:59 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
Текстовая трансляция
5'
Саут Ист - 1-ый Гол
6'
Саут Ист - 2-ой Гол
16'
Саут Ист - 3-ий Гол
25'
Саут Ист - 4-ый Гол
27'
DS FC - 5-ый Гол
34'
Саут Ист - Угловой
45'
Саут Ист - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 5:1 : 2,2
50'
Саут Ист - Угловой
68'
DS FC - Угловой
72'
Саут Ист - 7-ый Гол
76'
Саут Ист - Угловой
79'
DS FC - Угловой
85'
Саут Ист - 8-ый Гол
90'
Саут Ист - Угловой
90+2'
Саут Ист - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 8:1
Превью матча Саут Ист — DS FC
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу