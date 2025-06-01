Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Владислав Ковальчук — Николай Сложка . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Владислав Ковальчук — Николай Сложка

Команда Владислав Ковальчук в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Владислав Ковальчук, в том матче победу одержали хозяева.