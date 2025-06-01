Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Volodymyr Melnykov — Сергей Схабицкий . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Volodymyr Melnykov — Сергей Схабицкий

Команда Volodymyr Melnykov в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Сергей Схабицкий, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Volodymyr Melnykov, в том матче победу одержали гостьи.