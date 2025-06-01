Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Volodymyr Ivasiv — Юрий Парахайло . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Volodymyr Ivasiv — Юрий Парахайло

Команда Volodymyr Ivasiv в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Юрий Парахайло, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Volodymyr Ivasiv, в том матче победу одержали гостьи.