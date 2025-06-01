Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksandr Mytsyk — Василий Кондратенко . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Oleksandr Mytsyk — Василий Кондратенко

Команда Oleksandr Mytsyk в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Василий Кондратенко, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Василий Кондратенко, в том матче победу одержали гостьи.