01.06.2025
Смотреть онлайн Lexington SC Women - DC Power Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Lexington SC Women — DC Power Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
USA USL Super League Women
Lexington SC Women
13'
50'
68'
Завершен
3 : 3
01 июня 2025
DC Power Women
5'
18'
42'
Текстовая трансляция
5'
DC Power Women - 1-ый Гол
13'
Lexington SC Women - 2-ой Гол
18'
DC Power Women - 3-ий Гол
21'
Lexington SC Women - Угловой
28'
DC Power Women - Угловой
36'
Lexington SC Women - Угловой
42'
DC Power Women - 4-ый Гол
45+1'
DC Power Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:3
50'
Lexington SC Women - 5-ый Гол
61'
DC Power Women - Угловой
68'
Lexington SC Women - 6-ый Гол
77'
DC Power Women - Угловой
84'
Lexington SC Women - Угловой
88'
Lexington SC Women - Угловой
90+3'
Lexington SC Women - Угловой
90+4'
Lexington SC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3
Статистика матча
Атаки
107
90
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
4
6
