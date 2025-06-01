Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Spokane Zephyr Women - Fort Lauderdale Utd Women 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Spokane Zephyr WomenFort Lauderdale Utd Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
USA USL Super League Women
Spokane Zephyr Women
10'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Fort Lauderdale Utd Women
8'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Fort Lauderdale Utd Women icon
8'
Spokane Zephyr Women icon
10'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
8'
Fort Lauderdale Utd Women - 1-ый Гол
10'
Spokane Zephyr Women - 2-ой Гол
18'
Угловой
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
23'
Угловой
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
30'
Угловой
Spokane Zephyr Women - Угловой
31'
Угловой
Spokane Zephyr Women - Угловой
32'
Угловой
Spokane Zephyr Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
60'
Угловой
Spokane Zephyr Women - Угловой
61'
Угловой
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
66'
Угловой
Spokane Zephyr Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3

Превью матча Spokane Zephyr Women — Fort Lauderdale Utd Women

Статистика матча

Атаки
101
83
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Салават Юлаев Салават Юлаев
1 Декабря
19:30
Северсталь Северсталь
Трактор Трактор
1 Декабря
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Торпедо Торпедо
1 Декабря
19:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Валенсия Валенсия
1 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Кремонезе Кремонезе
1 Декабря
22:45
Сибирь Сибирь
Барыс Барыс
1 Декабря
15:30
Сочи Сочи
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1 Декабря
19:30
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
1 Декабря
17:30
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
1 Декабря
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
ХК Югра ХК Югра
1 Декабря
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA