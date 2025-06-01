01.06.2025
Смотреть онлайн Spokane Zephyr Women - Fort Lauderdale Utd Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Spokane Zephyr Women — Fort Lauderdale Utd Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
USA USL Super League Women
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Текстовая трансляция
8'
Fort Lauderdale Utd Women - 1-ый Гол
10'
Spokane Zephyr Women - 2-ой Гол
18'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
23'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
30'
Spokane Zephyr Women - Угловой
31'
Spokane Zephyr Women - Угловой
32'
Spokane Zephyr Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
60'
Spokane Zephyr Women - Угловой
61'
Fort Lauderdale Utd Women - Угловой
66'
Spokane Zephyr Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Статистика матча
Атаки
101
83
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
8
2
