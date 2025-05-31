Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кацпер Славински — Adam Kasperski . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Кацпер Славински — Adam Kasperski

Команда Кацпер Славински в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Adam Kasperski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Adam Kasperski, в том матче победу одержали гостьи.