Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Oliver Vincenec — Wojciech Kotyl . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Oliver Vincenec — Wojciech Kotyl

Команда Oliver Vincenec в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Oliver Vincenec, в том матче победу одержали гостьи.