Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Wojciech Kotyl — Adam Kasperski . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

Превью матча Wojciech Kotyl — Adam Kasperski

Команда Wojciech Kotyl в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Adam Kasperski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Adam Kasperski, в том матче победу одержали гостьи.