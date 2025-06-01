Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Ростислав Нежгода — Wojciech Kotyl . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Ростислав Нежгода — Wojciech Kotyl

Команда Ростислав Нежгода в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Wojciech Kotyl, в том матче победу одержали гостьи.