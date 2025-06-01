Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jaroslaw Rolak — Wojciech Kotyl . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Jaroslaw Rolak — Wojciech Kotyl

Команда Jaroslaw Rolak в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Wojciech Kotyl, в том матче победу одержали хозяева.