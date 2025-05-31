Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Sebastian Baran — Мартин Марчлевский . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .

Превью матча Sebastian Baran — Мартин Марчлевский

Команда Sebastian Baran в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Мартин Марчлевский, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Sebastian Baran, в том матче победу одержали хозяева.