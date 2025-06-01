Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Мартин Марчлевский - Szymon Brud 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Мартин МарчлевскийSzymon Brud . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Мартин Марчлевский
Завершен
0 : 3
01 июня 2025
Szymon Brud
Смотреть онлайн
Превью матча Мартин Марчлевский — Szymon Brud

Команда Мартин Марчлевский в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Szymon Brud, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Мартин Марчлевский, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Szymon Brud
Мартин Марчлевский
2 побед
5 побед
29%
71%
02.11.2025
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
3:1
Szymon Brud
Szymon Brud
Обзор
01.11.2025
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
1:3
Szymon Brud
Szymon Brud
Обзор
01.11.2025
Szymon Brud
Szymon Brud
3:0
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Обзор
01.11.2025
Szymon Brud
Szymon Brud
3:2
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Обзор
01.06.2025
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
0:3
Szymon Brud
Szymon Brud
Обзор
01.11.2025
Szymon Brud
Szymon Brud
3:0
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Обзор
01.11.2025
Szymon Brud
Szymon Brud
3:2
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Обзор
01.06.2025
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
0:3
Szymon Brud
Szymon Brud
Обзор
31.05.2025
Szymon Brud
Szymon Brud
3:0
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Обзор
30.05.2025
Szymon Brud
Szymon Brud
2:3
Мартин Марчлевский
Мартин Марчлевский
Обзор
