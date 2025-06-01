Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Мартин Марчлевский — Szymon Brud . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Мартин Марчлевский — Szymon Brud

Команда Мартин Марчлевский в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Szymon Brud, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Мартин Марчлевский, в том матче победу одержали хозяева.