Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Мартин Марчлевский — Кржиштоф Капик . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени .

Превью матча Мартин Марчлевский — Кржиштоф Капик

Команда Мартин Марчлевский в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Кржиштоф Капик, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Мартин Марчлевский, в том матче победу одержали гостьи.